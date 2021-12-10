أردوغان: لا نقبل تحول أوروبا إلى معسكر اعتقال لـ35 مليون مسلم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن القبول بتحول أوروبا إلى معسكر اعتقال للمسلمين الذين يعيشون فيها.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الـ 16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن المسلمين يناضلون أيضاً ضد معاداة الإسلام المتصاعدة وليس ضد فيروس كورونا أو الأزمات الإنسانية فقط.

وقال: "لا يمكننا السماح بأن تتحول أوروبا إلى معسكر اعتقال لإخواننا المسلمين الذي يعيشون فيها وعددهم 35 مليونًا".

وفي سياق آخر، لفت أردوغان إلى أن مجلس الأمن الدولي شكل خيبة أمل كبيرة لعدم قيامه بمسؤولياته في الأزمة السورية، مشدداً على أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات هي من تتحمل العبء الرئيسي في قضية الهجرة واللاجئين وليست الدول الغربية.

وأضاف: " إحلال السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان هو أمنيتنا المشتركة ولا يسعنا أن ندير ظهرنا للشعب الأفغاني".