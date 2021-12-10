السفير التنزاني: تركيا أهم شركائنا الوثيقين بالتجارة والاستثمارات

قال السفير التنزاني في أنقرة، يعقوب حسن محمد، الخميس، إن تركيا تعد أحد أهم شركائنا الوثيقين والموثوقين في التجارة والاستثمارات.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية أقامتها السفارة التنزانية، بالعاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال جمهورية تنزانيا المتحدة.

وأضاف أن تركيا كانت واحدة من الدول التي دعمت حملة التصنيع في تنزانيا عبر المستثمرين الأتراك، داعياً إياهم بالتوجه إلى تنزانيا للاستثمار في عدد من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والسياحة والضيافة والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة.

وأكد أن الحكومة التنزانية وضعت سياسات من شأنها حماية القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية لنموه.

ولفت أن الحكومة تجري إصلاحات كبيرة في قطاعات القانون والمالية والخدمات العامة من أجل تسهيل إنشاء وتسيير الأعمال في البلاد.