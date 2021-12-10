السودان: حادثة اختطاف التركيين لن تؤثر على علاقات البلدين ‎‎

قال والي شمال دارفور غربي السودان، نمر عبدالرحمن، الجمعة، إن حادثة اختطاف اثنين من المهندسين الأتراك لن يؤثر على مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد عبد الرحمن، بجهود قوات الدعم السريع التي بذلتها في تحرير التركيين المختطفين في عملية نوعية وإعادتهما سالمين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأعرب عن إشادته بجميع القوات النظامية السودانية ولجنة أمن الولاية (غربي البلاد).

وتابع: "عملية الاختطاف ليست لها علاقة بأي عمل سياسي، إلى جانب أنها لا تستهدف الأتراك في دارفور أو السودان".

وأشار إلى أن الحادث "لا يشبه سلوك السودانيين في التعامل مع ضيوف البلاد خاصة المستثمرين".

والخميس، تمكنت قوات الأمن السودانية من تحرير مهندسين تركيين اختطفا قبل يومين أثناء عودتهما إلى المنزل من عملهما في محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

من جانبه، أكد العميد جدو حمدان أبو نشوك، قائد "الدعم السريع" بولاية شمال دارفور، "تعاون الأجهزة ولجنة أمن الولاية حتى كللت بتحرير المهندسين التركيين من قبضة خاطفيهم"، وفق ما نقلته الوكالة السودانية.

وفي السياق ذاته، أكد الخير عبدالله أبو مريدات، رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع، أن العلاقات السودانية التركية "راسخة على مدى التاريخ" مثمنا دعم تركيا للسودان في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمطار الخرطوم بحضور السفير التركي عرفان نذير أوغلو، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأبدى الخير تأسفه للحكومة التركية على خطف المهندسين في مدينة الفاشر الذين كانا يعملان في خدمة السودان، وكشف عن القبض على مجموعة من الجناة (دون تحديد عددهم) وهم قيد التحري والتحقيق، فيما تتم متابعة آخرين.

من جانبه، أكد السفير التركي أن السفارة كانت على اتصال بالمسؤولين السودانيين طيلة فترة الاختطاف.

وأشاد نذير أوغلو باهتمام وجهد الحكومة السودانية، مشددا على قوة ومتانة العلاقة والصداقة بين شعبي الدولتين.

وأشار إلى أن "الحادث لن يؤثر على مستوى العلاقة الاستراتيجية بين السودان وتركيا"، مضيفا أن علاقات البلدين ممتدة وقوية ولدينا تاريخ وعادات مشتركة.