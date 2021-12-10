تركيا.. توقيف 4 أشخاص يشتبه بزعهم عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، توقيف 4 مشتبهين فيهم بمحاولة زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد أفراد الشرطة في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم عمليات دهم متزامنة على عناوين المشتبهين بزرع العبوة الناسفة، أسفرت عن توقيف (أ.د)، و(س.د)، و (أ. أ).

وخلال التحقيقات اعترف ثلاثة منهم خلال إفاداتهم للسلطات المعنية بزرع العبوة الناسفة في أسفل السيارة.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي، تمكن الأمن التركي من تفكيك عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد أفراد الشرطة في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين.