تيكا التركية تقدم مساعدات إنسانية لـ 500 أسرة في بنجشير الأفغانية

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق التركية "تيكا"، اليوم الجمعة، مساعدات إنسانية إلى 500 أسرة في ولاية بنجشير شمال شرقي أفغانستان.

وأقامت "تيكا" مراسم تسليم المساعدات في مركز الولاية، بحضور زهدي تشال منسق الوكالة في كابل، ورئيس قسم كشف الهجرة بوزارة شؤون اللاجئين والعائدين بحكومة طالبان، مولوي مصلح.

وتضمنت المساعدات، مواد غذائية كالسكر، والزيت النباتي، والبقوليات، والشاي، ومعجون الطماطم، والمعكرونة، والطحين.

وأوضح أن طابورا طويلا تشكل أمام مركز توزيع المساعدات، حيث وفدت عائلات حددتها مسبقا حكومة طالبان، في حين واصلت عائلات أخرى أسماؤها غير مدرجة على قائمة المستحقين، الانتظار على أمل الحصول على المساعدات.

وفي كلمة خلال المراسم، قال زهدي تشال: "إن المساعدات تلبي احتياجات عائلة من المواد الغذائية لمدة شهر، بجانب توزيع بطانيات لتلك الأسر".

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب الشعب الأفغاني قدر المستطاع.

من جانبه شكر ممثل طالبان في المراسم، تركيا وتيكا على مساعدتها الشعب الأفغاني، مبينا أن الشعب الأفغاني بأمس الحاجة للمساعدات في الوقت الراهن.