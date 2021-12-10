سفير أنقرة لدى أذربيجان يزور مركز المراقبة التركي الروسي في "قره باغ"

أجرى سفير أنقرة لدى باكو، جاهد باغجي، الجمعة، زيارةً إلى المركز التركي الروسي المشترك المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن باغجي والملحق العسكري التركي زكريا يالتشين، اطلعا على المشاهد التي تلتقطها المسيرات التركية والروسية على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.