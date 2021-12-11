تركيا تتقدم بالتعازي إلى الولايات المتحدة في ضحايا الأعاصير

تقدمت وزارة الخارجية التركية بالتعازي إلى الولايات المتحدة في وفاة العشرات بسبب الأعاصير التي ضربت ولاية كنتاكي وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إنها "تلقت ببالغ الأسى نبأ فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم جراء أعاصير وعواصف عنيفة ضربت عدد من الولايات الأمريكية في مقدمتها كنتاكي".

وقدمت الوزارة تعازيها إلى الشعب الأمريكي وحكومته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق السبت، أعلن آندي بيشير حاكم ولاية "كنتاكي" جنوب شرقي الولايات المتحدة، مصرع ما بين 70 إلى 100 شخص على الأقل جراء الأعاصير التي ضربت الولاية.