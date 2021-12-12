بعد إعلان اكتشاف النفظ جنوب شرقي تركيا.. تفاؤل وأمل بالمستقبل

أثار اكتشاف حقل للنفط الثقيل في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، مشاعر الفرح في نفوس سكان المنطقة.

وفي حديث للأناضول أشار مختار منطقة إكيز تبه، محمد لطيف يني كون، أنّ أعمال التنقيب في المنطقة متواصلة منذ سنين وازداد زخمها في السنوات القليلة الماضية.

وأكد أنّ اكتشاف النفط يسعد سكان المنطقة كما يسعد أي مواطن تركي لأنه سيعود بالنفع للجميع.

من جانب آخر أعرب الشاب حقي يني كون، عن سعادته الكبيرة لسماعه نبأ اكتشاف احتياطات من البترول في منطقته، لما ستوفره من فرص عمل جديدة للشباب.

وقال: "هذه الأراضي معطاءة، وتربتها خصبة وما تحت الأرض مليئ بالموارد، وإن استمرت عمليات التنقيب سيتم اكتشاف المزيد من النفط".

أما محمد شتين من سكان المنطقة فقال: "نتمنى أن يعود اكتشاف النفط بالخير لبلدنا".

وأعلنت مؤسسة البترول التركية، الجمعة، اكتشاف حقل للنفط الثقيل، جنوب شرقي البلاد، على بعد 32 كلم شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.

وأضافت أن درجة كثافة النفط المكتشف "API" تبلغ 11.8، كما أرفقت المؤسسة تغريدتها ببعض الصور للحقل الجديد.