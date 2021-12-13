ألطون بالقمة الدولية للتواصل الاستراتيجي: تلقيت مقترحات ملموسة للتعاون

صرح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخر الدين ألطون"، أن قمة قمة "ستارت كوم سوميت" الدولية الأولى للتواصل الاستراتيجي، تلقت مقترحات ملموسة للتعاون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، في ختام القمة الدولية الأولى للتواصل الاستراتيجي التي جرت بمدينة إسطنبول على مدار يومين برعاية رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال ألطون إن تقنيات الاتصال الجديدة لها آثار سلبية على الديمقراطيات الحديثة كمصدر للمعلومات المضللة المنهجية، بجانب دورها الإثرائي المهم.

وأشار إلى أن القمة ناقشت العديد من المسائل المتعلقة بتقنيات الاتصال الجديدة، مضيفاً أن القمة ناقشت على مدار اليومين، أمن المجتمعات والدول، لافتا إلى أهمية مكافحة حملات التضليل المنهجية.

وأردف: "تعد تقنيات الاتصال الجديدة ووسائل الاتصال الناجمة عنها مصدر انتشار خطاب الكراهية وظهور جرائم الكراهية، ونرى كيف أن هذه الوسائل تؤدي للعنصرية وظهور تيارات سلبية مثل الإسلاموفوبيا".

وشارك في قمة "ستارت كوم سوميت"، 121 متحدثا من 23 دولة، وسط حضور أكثر من 3 آلاف مشارك.

وبحثت القمة قضايا التواصل الاستراتيجي والدبلوماسية العامة، والتخزين الرقمي، والتضليل وإدارة الأزمات، وحملات التواصل، إضافة إلى التواصل على صعيد الدولة والإعلام الجديد، والعلاقات العامة، واستخبارات المصادر المفتوحة، وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي.

كما ناقشت الميتافيرس، والعلامة التجارية للدولة، ومعطيات السوق، واتجاهات تكنولوجيا الاتصالات الجديدة، والتسويق الاستراتيجي، والميزانيات الإعلامية، وأثر الخوارزميات على حياة الإنسان، ودراسات إدارة الرأي العام والتواصل السياسي.