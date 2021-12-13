الخارجية التركية تعزي إيطاليا في ضحايا الانفجار

قدمت وزارة الخارجية التركية، الأحد، تعازيها لإيطاليا في ضحايا انفجار كبير ناجم عن تسرب غاز طبيعي في بلدة رافانوسا التابعة لمدينة أغريجنتو جنوبي إيطاليا.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: "تلقت أنقرة ببالغ الحزن نبأ انهيار عدد من المنازل وحدوث خسائر في الأرواح جراء الانفجار، نقدم تعازينا لأسر وأقارب الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي ولعموم إيطاليا حكومة وشعبا، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وذكرت قناة (Rainews24) التلفزيونية الإيطالية، أن الانفجار وقع مساء السبت الماضي، وأثر على 6 منازل، انهارت 3 منها، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإنقاذ إثنين آخرين من تحت الأنقاض.

ومازالت السلطات الإيطالية تواصل أعمالها للعثور على 7 مفقودين، حسب التصريحات الرسمية.