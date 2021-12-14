أرمينيا تقرر تعيين ممثل خاصٍ لتطبيع العلاقات مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية تعيين ممثل خاص من أجل العمل على تطبيع العلاقات مع جارتها تركيا.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية فان أونانيان، الثلاثاء، حول تعيين وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ممثلًا خاصًا متعلقًا بشؤون أرمينيا.

وأكد أونانيان أن أرمينيا مستعدة دائمًا لعملية تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة.

وقال: "وفي هذا الإطار، فإننا نقيم بشكل إيجابي تصريح وزير الخارجية التركي بشأن تعيين ممثل خاص لتطبيع العلاقات، ونؤكد أن الجانب الأرمني سيعين ممثلا خاصا لبدء الحوار".

وكان تشاوش أوغلو قد أعلن خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية بالبرلمان، الإثنين، تعيين ممثل خاص وليس سفيرا بخصوص أرمينيا.