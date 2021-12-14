شركات "تكنولوجيا الزراعة" التركية الناشئة تمهد الطريق لسلسلة غذائية صحية في البلاد

هيمنت مؤخراً الزراعة وتكنولوجيا الغذاء التي تهدف إلى جعل عملية الزراعة فعالة أكثر، على جداول أعمال شركات "تقنية الزراعة" أو ما يسمى agritech الناشئة التركية وكذلك المستثمرين في تركيا.

فمن المراقبة الميدانية إلى سلسلة الإمداد الغذائي نفسها، تعمل التكنولوجيا الزراعية على ابتكار طرق جديدة من شأنها تغيير الطرق التقليدية التي يتم بها زراعة الأغذية ومعالجتها، وتحاول أيضاً ضمان وصولها إلى المنازل بأكثر الطرق أماناً.

ومن الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة لتوفير الغذاء الصحي والمستدام، شركة "نانو ميكس" للمنتجات الزراعية التي تمكنت من الوصول إلى المستهلكين من خلال طرق الحماية الطبيعية، وكذلك شركة "أغرو فيجن" التي تعمل على اكتشاف الآفات وتنبؤ مواصفات المحاصيل عبر خوارزميات حسابية.

من ناحية أخرى، يقدم موقع Pişir.com خدماته لكل من يواجه صعوبات في التعامل مع الطعام في المنزل، بينما لفتت شركة "ليمكون غِدا" الانتباه بإنتاجها الذكي للمشروبات. وتميزت منصة "فود باك" بحلولها المتعلقة بنفايات الطعام.

مبادرة "ليست مبيدات حشرية بل سموم":

تأتي هذه المبادرة التي أطلقتها شركة "نانو ميكس" الناشئة، كحلٍ طبيعي للقضاء على التأثير الرهيب للسموم الزراعية، كونها تضر بصحة الإنسان وبالتالي فإن استمرار استخدامها يؤثر سلباً على الصحة العامة. وتقتضي المبادرة استخدام كلمة "سم زراعي" بدل "مبيد زراعي" الذي تدل تسميته على خلوه من الضرر والأذى.

منتجات "نانو ميكس" للأغذية الطبيعية غير السامة:

تقول "بوسة باربار أورجان" المؤسسة المشاركة في "نانو ميكس"، إن إدارة الحفظ الطبيعي للنباتات كانت مصدر إلهام مهم في تأسيس الشركة الناشئة. وهم يطورون حلولاً للحماية الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.

وتضيف: "حظرت وزارة الزراعة هذا العام استخدام ما يقرب من 200 منتج كيميائي، يطلق عليها مبيدات الآفات. وهذا مهم لصحة الإنسان ولتصدير المنتجات الزراعية. وراحت الحكومات بسرعة تتبع حظر استخدام هذه المواد الكيميائية الزراعية. لقد بذلنا جهودًا لتحقيق أفضل الحلول الطبيعية بأسعار في متناول الجميع من أجل الوصول إلى غذاء صحي". مؤكدةً أنهم يستخدمون المحلول الذي تستخدمه النباتات لحماية نفسها لمنع تشكل العفن.

وتختم بالقول: "على جميع المنظمات الزراعية الراغبة في البيع في الاتحاد الأوروبي إعادة ضبط استخدام المبيدات. نعتقد أن هذا سيكون المعيار الرئيسي لكل مشروع زراعي. علاوة على ذلك، قمنا بتحويله إلى حل لن يستخدمه المزارعون فقط، بل جميع الناس أيضاً في محلات البقالة والمطاعم والمنازل". "بالنسبة للأغذية الطبيعية غير السامة، يمكن استخدام منتجات نانو ميكس من الحقل إلى الرف".

جدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات التكنولوجية تساهم في إنتاج زراعي صحي ومستدام، إلا أنه من الأهمية بمكان زيادة اهتمام المستثمرين بها، خاصة خلال مرحلة نمو الشركات الناشئة.

والسؤال هنا هو لماذا لا تأتي مبادرة المليار دولار في مجال الزراعة وتكنولوجيا الغذاء من تركيا؟

تقول "غوكجة أونور" الشريكة في إحدى المجموعات المستثمرة في شركة "أغرو فيجن"، إن أحد صناديق رأس المال الاستثماري الرائدة في المرحلة المبكرة في أوروبا، لديه 13 شركة ناشئة من تركيا في محفظته.

"نحن صندوق استثماري يركز على خدمات البرمجيات من مؤسسة إلى أخرى في تركيا. كما نركز بشكل خاص على المبادرات التي سيكون لها تأثير في فترة ما بعد الجائحة". مضيفةً أن "أغرو فيجن" جذبت اهتمام الصندوق بمواهب مؤسسيها ومشاريعهم.

وأضافت: "نشكرهم على قبولنا كمستثمرين. لقد تأثرنا كثيراً برغبتهم في النمو في الخارج والخبرة التي لديهم. نعتقد أننا سنساهم في نموهم في الخارج من خلال استخدام شبكة العلاقات التي لدينا. لقد تنامت رغبتنا في زيادة الاستثمار في مبادرات التكنولوجيا الغذائية والزراعية، ونود الاستثمار في المزيد في هذا المجال".

يذكر أن شركة "أغرو فيجن" تأسست عام 2018 على يد 3 أصدقاء، وهي تنتج حلولاً ذكية متعلقة بالزراعة لإنتاج الغذاء المستدام والأمن.

ويقول "تونالي" أحد الشركاء المؤسسين: "نحن ثلاثة أصدقاء مؤسسين. لقد حملنا رحلة أحد أصدقائنا التي بدأت من حقل مزارع واحد إلى 40 مليون هكتار في تركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نحن بصدد إنشاء منصة يمكن للمزارعين من خلالها الحصول على إجابات لمئات الأسئلة عبر اشتراك سنوي. كما ننشر تنبؤات مفصلة حول توقعات الحصاد السنوي، وكمية المحصول التي يمكن الحصول عليها. ونشارك جميع البيانات مع وزارة الزراعة وجمعيات المزارعين المختلفة. نعتقد أنه من المهم جداً أن تكون البيانات شفافة في هذه المرحلة".

بقلم: TIMUR SIRT

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