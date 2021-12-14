وزير خارجية بنغلاديش يشيد بعلاقات بلاده مع تركيا

أشاد وزير خارجية بنغلاديش عبد المؤمن، اليوم الثلاثاء، بعلاقات بلاده الثنائية والأخوية مع تركيا، وذلك أثناء كلمته في افتتاح تمثال للأب المؤسس لبنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن في العاصمة التركية أنقرة.

وقال عبد المؤمن إن قيادة وشجاعة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك كانتا مصدر إلهام للأب المؤسس لبنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن.

وأضاف الوزير البنغالي أن مناسبة اليوم لافتتاح تمثال للأب المؤسس لبنغلاديش في أنقرة هي دليل واضح على عمق الصداقة بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك لن يساعد ذلك في توطيد العلاقات فحسب، بل سيضيف أيضًا بُعدًا جديدًا إليه.

كما أكد على أن تركيا وبنغلاديش يربطهما تاريخ مشترك وعلاقات ثقافية ودين واحد، معرباً عن امتنانه لتركيا حكومة وشعبا على نصب التمثال على أحد الجادات الرئيسية في العاصمة.

ولفت إن هذا سيساعد في تعزيز فهم الشعبين التركي والبنغالي لتاريخ وثقافة بعضهما البعض..

وقدم عبد المؤمن شكره لنظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو ووالي ورئيس بلدية أنقرة اللذان حضرا مراسم الافتتاح، على كرم الضيافة الذي أظهروه له ولوفده منذ لحظة وصوله تركيا، الأحد الماضي.