ألطون: نسعى إلى تعزيز اسم ومكانة تركيا عالمياً

صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الأربعاء، أنهم يسعون إلى تعزيز اسم ومكانة تركيا على الصعيد العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح "ورشة عمل الاتصال والترجمة"، التي تنظمها دائرة الاتصال في العاصمة أنقرة.

وانطلقت أعمال الورشة في مقر الدائرة بأنقرة تحت شعار "وحدة الخطاب وبناء لغة مشتركة في الترجمة"، وأشار ألطون أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات هو تعزيز اسم ومكانة تركيا عالميًا قبل كل شيء.

وأكد سعيهم للكشف عن إمكانات وقدرات تركيا وإيصال هذا الأمر للعالم بأسره بأكثر الطرق صحة وموثوقية وأصح الوسائل.

وذكر ألطون أن الترجمة عمل تواصل حيوي يتضمن التفاعل المتبادل عالميًا، ويضمن التفاوض بين الثقافات وإثراء العالم الفكري، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدائرة في هذا الإطار تهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ وحدة الخطاب للدولة التركية.

وأردف: "عندما تجد ثقتنا بنفسنا بالمعنى الإقليمي والعالمي استجابة أقوى بالمعنى الثقافي أيضًا، ستصبح بلادنا أقوى وتنمو أكثر".

وشدّد على الأهمية الحيوية للترجمات من اللغات الأخرى إلى التركية، وترجمة المؤلفات الثقافية التركية المتميزة إلى اللغات الأخرى.

قائلاً: "من المهم في هذا الإطار، إثراء الأنشطة التي يجري تنفيذها وتجذير الأنشطة التعليمية".