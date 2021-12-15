الاتحاد الأوربي: عازمون على التعاون مع تركيا في مجالات مختلفة

أكد الاتحاد الأوروبي عزمه الحفاظ على حوار مفتوح وصادق مع تركيا، والتعاون في مجالات مختلفة ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والصحة والمناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر يوم أمس الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع ببروكسل لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي، استعداداً لقمة القادة المزمع انعقادها غد الخميس.

وتضمن البيان الختامي أجزاء متعلقة بتركيا، حيث شدد الوزراء على رغبة الاتحاد الأوروبي في تطوير علاقاته مع تركيا على أساس التعاون والمنفعة المتبادلة.

وأوضح البيان أن تركيا لا زالت تحافظ على وضعها باعتبارها دولة مرشحة وتظل شريكًا رئيسيًا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعرب عن ارتياحه لتهدئة التوترات شرقي البحر المتوسط، مشددًا على أهمية الحفاظ على استمرارية تلك التهدئة.

كما ذكّر بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لإقامة علاقة تدريجية ومتناسبة مع تركيا في المجالات ذات المنفعة المشتركة

البيان أعرب عن ارتياح الجانب الأوروبي للحوارات رفيعة المستوى الأخيرة في بعض هذه المجالات وتصديق تركيا على اتفاقية باريس للمناخ.

واستطرد "يقدّر المجلس الأوروبي الجهود الكبيرة المستمرة التي تبذلها تركيا لاستضافة وتلبية احتياجات ما يقرب من 4 ملايين لاجئ. وسيتم تأمين مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة للاجئين والمجتمعات المضيفة في الوقت المناسب."

وجاء في البيان أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، تواصل تحقيق نتائج، داعيًا تركيا إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية بالكامل ودون تمييز، بشكل يشمل كذلك الإدارة الرومية لجنوب قبرص.

ووجه البيان انتقادات بخصوص عدد من القضايا بتركيا مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء، معربًا عن مخاوفه من مسار اقتصاد السوق في البلاد.