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الجيش التركي يحيد 6 إرهابيين في عملية أمنية شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 15.12.2021 12:41
آخر تحديث في 15.12.2021 12:43
الجيش التركي يحيد 6 إرهابيين في عملية أمنية شمالي العراق

أسفرت عملية مشتركة نفذها الجيش التركي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، عن تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت مصادر مطلعة للأناضول، الأربعاء، إن العملية التي استهدفت التنظيم الإرهابي جرت في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في منطقة "غارا".

وأشارت المصادر إلى أن العملية المشتركة أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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