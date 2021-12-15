ليوم واحد.. الخطوط التركية تلغي عدداً من رحلاتها إلى إيطاليا

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الأربعاء، إلغاء عدد من رحلاتها إلى إيطاليا، بسبب إضراب العاملين بالمطارات في البلد الأخير.

وقالت الخطوط في بيان لها، إنه من المخطط أن تشهد إيطاليا غدا الخميس، إضراباً في المطارات وتوقف عاملي مراقبة حركة الملاحة الجوية عن العمل ليوم واحد.

وأوضحت أنها ألغت بعض رحلاتها المقررة الخميس، إلى جانب توقعات بحدوث تأخير في مواعيد باقي الرحلات، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يستمر الإضراب لمدة 24 ساعة.

وأوضحت أنها قررت إلغاء رحلتين من مطار إسطنبول إلى كل من روما وميلانو، ورحلة ثالثة من مطار "صبيحة غوكتشن" إلى ميلانو أيضا.