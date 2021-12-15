تشاوش أوغلو يزور إكسبو-دبي ويلتقي رجال الأعمال الأتراك

على هامش زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، بين 13-15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أعضاء مجلس الأعمال التركي في مدينة دبي الإماراتية.

وقال تشاوش أوغلو خلال اللقاء إنه مطلع على النجاحات التي يحققها المستثمرون الأتراك في الإمارات.

وأضاف: "نحن فخورون برجال أعمالنا ومواطنينا وإنجازاتكم في هذا البلد وفي جميع أنحاء العالم".

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، قال الوزير: "سنواصل دعم رجال أعمالنا الذين يؤدون دورًا رئيسيًا في تطوير علاقاتنا التجارية مع الإمارات العربية المتحدة".

وأشار إلى أن التجارة بين البلدين ستزداد أكثر في المرحلة القادمة.

وحضر اللقاء السفير التركي لدى أبوظبي توغاي تونجر، والقنصل العام التركي في دبي مصطفى إيلكر قيليج.

ومن المقرر أن يبحث مع الجانب الإماراتي العلاقات الثنائية بأبعادها المختلفة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

على صعيد آخر، تجوّل وزير الخارجية التركي في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستعرض المنصات التركية فيه.

وتبادل الوزير التركي خلال زيارته إلى المعرض، أطراف الحديث مع الزوار القادمين إلى هناك.

كما زار تشاوش أوغلو منصات أذربيجان وأوزبكستان والإمارات في المعرض نفسه.

وانطلق المعرض العالمي مطلع أكتوبر الماضي ويستمر حتى 31 مارس/آذار المقبل، إذ تتوقع الإمارات زيارة ما يقرب من 25 مليون سائح للدولة خلال فترة أعمال المعرض.

ويجري تشاوش أوغلو زيارة إلى دولة الإمارات استجابة لدعوة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.