تشاوش أوغلو يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء بنائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار زيارة رسمية يجريها تشاوش أوغلو إلى الإمارات.

ونشر الوزير تغريدة على تويتر، قال فيها: "سنواصل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الإمارات".

وحضر اللقاء إلى جانب تشاوش أوغلو، السفير التركي لدى أبو ظبي توغاي تونتشر، والقنصل التركي في دبي مصطفى إيلكر قيليتش.

ويجري تشاوش أوغلو زيارة إلى الإمارات استجابة لدعوة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بين يومي 13-15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن المقرر الوزير التركي أن يبحث مع الجانب الإماراتي العلاقات الثنائية بأبعادها المختلفة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.