توقيف أجنبيين على صلة بتنظيم "ي ب ك" الإرهابي وسط تركيا

أوقفت السلطات الأمنية بولاية قيصري وسط تركيا، اليوم الأربعاء، أجنبيين اثنين على صلة بتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي.

جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب، ووحدة الاستخبارات لدى قيادة حرس الحدود الجندرما في الولاية، ضد التنظيم الإرهابي المذكور.

ووفق بيان صادر عن الولاية، تمت عملية التوقيف إثر تعقّب ومراقبة حصلت السلطات التركية على معلومات تفيد بانخراط كلّ من السوريين "أ. ش" و"م. هـ. م" في أنشطة لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، خلال تواجدهما في بلدهما.

وعقب توقيفهما، نقل المشتبه بهما إلى مقر جندرما في الولاية، لاستكمال إجراءات التحقيق معهما.

يذكر أن تنظيم "ب ي د/ي ب ك" هو الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" المصنّفة إرهابية من قبل أنقرة وواشنطن والعديد من العواصم الأوروبية.