البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 14 في المئة

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة بمقدار100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 14 في المئة.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14 في المئة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.

وأشار إلى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 15 في المئة.