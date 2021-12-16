القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية.. تشاوش أوغلو يلتقي بنظرائه الأفارقة

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، عدة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إسطنبول التي وصلوها للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية.

وفي هذا الإطار، قال تشاوش أوغلو إنه بدأ اليوم الأول من القمة التركية الإفريقية، بإجراء لقاءات منفصلة مع وزراء خارجية بوروندي وساحل العاج وزمبابوي.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه بحث مع نظرائه الأفارقة العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في إسطنبول أعمال القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية، التي تعقد تحت شعار: "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك".

وسيجري الافتتاح الرسمي للقمة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظرائه من الدول الإفريقية.