بدء أعمال القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية في إسطنبول

بدأت اليوم في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول أعمال القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، وذلك تحت شعار: "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك".

ومن المنتظر أن تشهد القمة غدا الجمعة جلسات عدة يحضرها وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والصحة فخر الدين قوجة، والتربية محمود أوزر، والزراعة والغابات بكير باك دميرلي، ونظراؤهم من دول إفريقية.

وسيجري الافتتاح الرسمي للقمة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونحو أربعين مسؤولًا إفريقيًا بينهم 13 رئيس دولة ورئيسا حكومة.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع نظرائه الأفارقة على مأدبة عمل.