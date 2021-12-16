ترحيب أمريكي بتعيين تركيا مبعوثا خاصا إلى أرمينيا

أعلنت تركيا الأربعاء تعيين مبعوث خاص إلى أرمينيا للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين والأمور الثنائية.

ولم تربط بين أنقرة ويريفان علاقات دبلوماسية قطّ، وحدودهما مغلقة منذ التسعينيات.

وقد أدلى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو بتصريح تلفزيوني قال فيه: "بتفويض من الرئيس، سيتمّ تعيين سفيرنا السابق في واشنطن سردار كيليتش رسمياً مبعوثاً خاصاً" إلى أرمينيا.

وسبق لكيليتش أن كان سفيراً أيضاً لدى كل من اليابان ولبنان.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنّ شركات تركية وأرمينية تقدّمت بطلبات لتسيير رحلات جوية بين إسطنبول ويريفان.

وأضاف أنّ وزارة النقل ستقيّم الطلبات وسيكون هناك مزيد من المعلومات في الأيام المقبلة حول شركات الطيران التي يمكن أن تباشر العمل.

وقال للصحافيين الأتراك "بإذن الله ستكون هناك متابعة" لهذه الخطوات.

وجاء حديث الوزير التركي خلال زيارة إلى أبو ظبي مع عودة الدفء إلى العلاقات بين تركيا والإمارات العربية بعد زيارة ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة في تشرين الثاني/نوفمبر.