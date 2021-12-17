أنقرة تنتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لعام 2020

أدانت وزارة الخارجية التركية التقرير الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية حول الإرهاب مؤكدةً أنه ناقص ومتحيز وغير منصف في تقييمه لمكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تانغو بيلغيتش في رد مكتوب، الجمعة، على سؤال حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2020.

وأكد بيلغيتش أن التقرير الأمريكي لم يكن منصفا في تقييمه لكفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مثل بي كا كا وداعش و"DHKP-C" وإسهاماتها في الجهود الدولية في هذا المجال.

وشدد بيلغيتش أنه من غير المقبول ألا يتضمن التقرير الأمريكي الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات التابعة لـ "بي كا كا" ضد المدنيين في سوريا.

وأشار إلى أن تلك الجماعات استهدفت المدنيين والمرافق المدنية بما فيها المشافي، وأسفرت هجماتها عن مقتل أكثر من 120 من الأبرياء في غضون العام الأخير.

كما جدد دعوة أنقرة للولايات المتحدة لإنهاء أنشطة ووجود تنظيم غولن الإرهابي على أراضيها.

وأكد ضرورة عدم توفير واشنطن ملاذا لأعضاء التنظيم المتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 بمن فيهم زعيم التنظيم فتح الله غولن، وأن تتعاون بشكل ملموس مع أنقرة في هذا الملف.