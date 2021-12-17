إشادة إفريقية بقمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة المنعقدة في إسطنبول

قال وزير خارجية جمهورية كونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا، إن المشاركة الإفريقية الواسعة في قمة الشراكة الثالثة المنعقدة في إسطنبول تعكس ثقة دول القارة السمراء بتركيا وبجهودها على كافة الأصعدة.

جاء ذلك الجمعة في كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية في إطار قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة المنعقدة في إسطنبول.

وأضاف لوتوندولا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، أن المشاركة الواسعة مؤشر على ثقة إفريقيا بتركيا وشعبها، وأن القارة السمراء مستفيدة أيضا من التعاون مع تركيا.

ولفت إلى مشاركة 16 رئيس دولة وحكومة في القمة، بالإضافة إلى 102 وزيرا إفريقيا بينهم 26 وزير خارجية.

بدوره ثمن مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي، ألبرت موتشانغا، انعقاد هذه القمة وجها لوجه رغم جائحة كورونا.

ونوه أن دول القارة تربطها علاقات قوية وودية مع تركيا.

وأكد ضرورة عدم ترك الدول الإفريقية بمفردها في مواجهة الجائحة وتزويدها باللقاحات.

وأشار أنه "لا يمكن لأحد أن يكون في مأمن حتى يتم تطعيم الجميع".

وأفاد أن الزعماء الذين سيجتمعون غدا السبت، سيراجعون خطة العمل الخمسية حول التعاون بين تركيا ودول القارة.

وشدد على أن التعاون التركي الإفريقي سيتواصل وفق مبدأ رابح-رابح.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري ريتشارد أدينيي أديبايو، عن رغبة رجال أعمال بلاده وحماستهم للاستثمار في تركيا.

جاء ذلك في حديث للأناضول، الجمعة، على هامش مشاركته في أعمال القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية، المقامة في إسطنبول.

وأضاف أديبايو: "رجال الأعمال النيجيريون كسبوا ثقة نظرائهم الأتراك، ولهذا سنقوم بأعمال رائعة للغاية".

وأوضح أن نيجيريا ترغب في شراكات مستدامة قابلة للتنفيذ بشكل سريع، وأن تركيا تعد من الشركاء المهمين في هذا السياق.

ولفت إلى أن تركيا أثبتت أنها "شريك استراتيجي" لنيجيريا من خلال الاستثمارات التي قامت بها.

واقترح تشكيل مجلس أعمال استراتيجي تركي ـ نيجيري، يضمم ممثلي القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، للارتقاء بحجم التبادل التجاري.