أردوغان يتعهد بإرسال 15 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى إفريقيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بإرسال 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إفريقيا، خلال قمة الشراكة التركية- الإفريقية الثالثة في إسطنبول.

وعلى مدار العقدين الماضيين نفذت أنقرة استثمارات كبيرة في إفريقيا برعاية الرئيس أردوغان لتعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية أيضا، لا سيما في مجال الدفاع.

وهذه القمة التي افتتحت الجمعة هي الثالثة من نوعها وتهدف إلى تعزيز الشراكة مع القارة التي زار الرئيس التركي أكثر من ثلاثين دولة فيها.

وأعلن أردوغان في خطاب السبت أن تركيا ستسلم 15 مليون جرعة تهدف إلى وقف انتشار وباء كوفيد-19 في القارة التي تعاني من ضعف حملات التطعيم.

وطور باحثون أتراك لقاحهم الخاص "توركوفاك" وتقدموا بطلب للحصول على موافقة طارئة. ووعد الرئيس التركي بتقاسم اللقاحات مع إفريقيا فور صدور الترخيص.

وسجلت قارة إفريقيا ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة في عدد الإصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي وتعد جنوب إفريقيا التي رصدت فيها متحورة أوميكرون للمرة الأولى، هي أكثر دول القارة تضرراً.

وعبر أردوغان عن رغبته في تعزيز التعاون مع إفريقيا في عدد كبير من المجالات بما في ذلك الصحة والدفاع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.

وأكد أن "الإمكانات الحقيقية بيننا تتجاوز بكثير أهدافنا الحالية".

ارتفع حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا خلال عشرين عاما من 5,4 مليارات دولار إلى 25,3 مليار دولار في 2020.

وقال الرئيس التركي إنه في الأشهر الـ11 الأولى من 2021 وصلت قيمة االتبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، موضحا أنه يتطلع إلى بلوغها 75 مليار دولار في المستقبل.

وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن 16 رئيس دولة و 102 وزير إفريقي يشاركون في القمة التي تنتهي السبت وتخللتها محادثات ثنائية عدة مع المسؤولين الأتراك.

والتقى أردوغان على انفراد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس النيجيري محمد بخاري.