أردوغان يثني على نجاح القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان إنه تم الاتفاق على خريطة طريق لتعزيز العلاقات التركية الإفريقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، السبت، مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، في إسطنبول.

وأضاف: "اتفقنا على خريطة طريق من شأنها تعميق علاقاتنا مع إفريقيا عبر البيان الختامي وخطة العمل المشترك اللذين تم اعتمادهما خلال القمة".

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأنه تم تخطي عتبة مهمة أخرى في العلاقات التركية ـ الإفريقية عبر القمة المذكورة.

ومنذ 2005 الذي أعلن عام القارة الإفريقية في تركيا، اكتسبت العلاقات بين الجانبين زخما كبيرا بحسب أردوغان.

وارتفع عدد السفراء الأتراك في القارة من 12 عام 2005 إلى 43 في 2021، مقابل ارتفاع عدد السفراء الأفارقة في أنقرة من 10 إلى 37، وقال: "نهدف لرفع عدد سفرائنا إلى 49".

وأشار الرئيس التركي إلى أن القمة شهدت جلسات مشتركة على مستوى الوزراء في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعات الدفاعية.

وشدد على أهمية التشاركية بين تركيا والقارة الإفريقية في الربح والتنمية والنمو والرفاه.

وأشار إلى عقد لقاءات ثنائية على هامش القمة مع القادة الأفارقة، وبحث القضايا الثنائية والإقليمية.

وانطلاقا من مبدأ "العالم أكبر من خمسة" أعرب الرئيس التركي عن دعمه لزيادة ممثلي الدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي.

وشدد الرئيس أردوغان على أهمية عقد القمم التركية ـ الإفريقية بشكل متواصل.

كما دعا القادة الأفارقة إلى المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده بين 11 ـ 13 آذار/ مارس 2022.