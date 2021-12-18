أردوغان يلتقي وفدًا من الشبان الأفارقة في أنقرة

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، اجتماعا مع وفد من الشبان الأفارقة في إسطنبول.

وبحسب بيان نشره الرئيس عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، جاء ا للقاء في إطار القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها إسطنبول بين 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وشارك الرئيس التركي فيديو يلقي فيه الطالب التشادي عمر يحيى، قصيدة بعنوان: "لا أستطيع التصفيق للظلم" لشاعر الاستقلال التركي محمد عاكف أرصوي.

وشهد اللقاء حوارا بين الرئيس أردوغان والطلاب الأفارقة الذين يكملون تحصيلهم العلمي في الجامعات التركية.

وفي سؤال للطالب التوغولي (فاروق) عن المقترحات التي يقدمها الرئيس التركي للطلاب الأفارقة بعد عودتهم إلى بلادهم، من أجل تحقيق الرؤية التي يقدمها في كتابه "من أجل عالم أعدل".

وفي رده طلب الرئيس التركي من الطلاب الأفارقة أن ينشغلوا بالسياسة من أجل رفع الظلم الواقع على القارة الإفريقية.

وتابع الرئيس قائلا "إفريقيا غنية، ولكن سأقولها بكل وضوح، يأتون من الدول الأوروبية ويحملون من إفريقيا كل الفوسفور والذهب وكل الأحجار الكريمة، هل يتركون لكم شيئا؟ لا. لا يتركون لكم شيئا، أجبروا إفريقيا الغنية على أن تكون فقيرة".

وخاطب الرئيس التركي الطلاب الأفارقة بقوله :" أنتم من سيعيد الأمور إلى نصابها (...) هذه حقوقكم ولقد سرقوا ممتلكاتكم"

واستطرد الرئيس التركي في شرح النظام العالمي الحالي وارتباط مصير العالم بقرارات 5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، طالبا من الشبان الأفارقة للعمل في المستقبل من أجل تغيير هذا النظام والمطالبة بالعضوية الكاملة لبلدانهم بدلا من العضوية المؤقتة.

وفي الكلمة أكد أردوغان أنّ تركيا ستواصل تعزيز أواصر الصلة مع "الإخوة الأفارقة" من أجل الوصول بـ"كفاح العدل" لتركيا إلى النصر.

وأعرب أردوغان عن سعادته لاستضافة الشبان الأفارقة، واصفا إياهم بممثلين فخريين لتركيا في إفريقيا.