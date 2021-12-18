قرغيزيا تتسلم دفعة من مسيرات بيرقدار التركية من طراز تي بي 2

استلمت قرغيزيا دفعة من مسيرات بيرقدار الهجومية التركية من طراز "تي بي 2"، وفق ما أعلنت الرئاسة القرغيزية.

وبحسب بيان المركز الإعلامي في الرئاسة القرغيزية، تفقد رئيس البلاد صدر جباروف المسيرات التي ستستخدم لحراسة حدود قرغيزيا.

واطلع جباروف على نظام عمل المسيرات تركية الصنع التي أجرت طلعات تدريبية.

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وأحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدار TB2" حاليا من الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا وبولندا.