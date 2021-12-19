أردوغان: تركيا هي من سترفع احتياطي بنكها المركزي من النقد الأجنبي

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه وفقاً لقواعد اقتصاد السوق الحرة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز وقف نشر العلم الذي أقيم في قصر دولمة بهتشة بمدينة اسطنبول.

وأوضح أردوغان أن تركيا هي من سترفع احتياطي بنكها المركزي من النقد الأجنبي، وليس الأجانب.

وانتقد أردوغان الجهات التي تنتقد خفض الفائدة في تركيا قائلا: "لا تنتظروا مني شيئا آخر".

وأضاف قائلا: "البلدان الأخرى حين تقدم على مثل هذه الخطوة (خفض الفائدة) تٌقابل بالتصفيق، لكن عندما تُقدم تركيا على هذه الخطوة، تتعرض لهجوم عنيف".