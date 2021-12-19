أردوغان مخاطباً الشباب الأفارقة: تركيا وطنكم الثاني

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الشركات التركية تعمل على أكثر من 1150 مشروع في إفريقيا تصل قيمتها حوالي 70 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع شباب أفارقة في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية.

واستضافت ولاية إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية بين 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط حضور واسع.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن قيمة الاستثمارات التي ينفذها الأتراك، في عموم القارة السمراء، تتجاوز الـ6 مليارات دولار في الوقت الراهن.

وذكر أن الشركات التركية توفر فرص عمل لعشرات الآلاف من أبناء القارة الإفريقية، وأن تركيا ستواصل علاقاتها على أساس الربح المتبادل.

وشدّد على أن تركيا تعتبر البلدان الإفريقية جيرانًا وأصدقاء دائمين، رغم المسافة الفاصلة، وتتشارك معها الرؤية حيال قضايا القارة.

وأكّد أن هناك أكثر من 70 ألف طالب تخرجوا من جامعات تركيا في إطار المنح الدراسية، وأصبح بعضهم وزراء ورجال أعمال وسياسيين.

ولفت إلى أن 14 ألف إفريقي استفادوا من هذه المنح الدراسية التركية، وأنه يصادف عددًا منهم أثناء زيارته إلى دول القارة، ويفتخر بنجاحاتهم.

وأوضح أن مؤسسات تركية مثل وقف المعارف والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" ومعهد يونس أمره، تنفذ مشاريع هامة في بلدان القارة.

ودعا الرئيس أردوغان الشباب الأفارقة إلى أن يعتبروا تركيا على أنها وطن ثان بالنسبة إليهم، وأن المؤسسات التركية ستواصل تقديم الدعم لهم.