أردوغان يشيد بعدم رضوخ "إيلون ماسك" لضغوطات اللوبيات المعادية لتركيا

ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صمود مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، وعدم رضوخه لابتزازات وضغوطات الأوساط المعادية لتركيا.

جاء ذلك الأحد، في رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، إلى الفضاء عبر صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولفت أردوغان إلى أن قمر توركسات 5 بي يعد أقوى قمر اتصالات لتركيا من حيث القدرات العالية.

وأشار إلى أن تركيا تعاونت مجددا مع شركة سبيس إكس لإطلاق القمر الجديد، عبر صاروخ فالكون 9.

وأضاف: "باسمي ونيابة عن شعبي، أهنئ السيد (إيلون) ماسك وشركة سبيس إكس على عدم رضوخهما لابتزازات وضغوطات اللوبيات المعادية لتركيا".

وأوضح الرئيس أردوغان أن قمر توركسات 5 بي، الذي سيعمل في مدار 42 درجة شرق، سيزيد من سرعة وقدرة نقل البيانات بأكثر من 15 ضعفا.

ولفت إلى أنه بفضل ذلك سيمكن تزويد المستخدمين بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر القمر الصناعي، في الأماكن التي يكون فيها الوصول إلى الإنترنت محدودا، بما في ذلك المركبات البرية والبحرية والجوية.

كما أشار إلى أن القمر الجديد- الذي يعتبر ثامن قمر نشط لتركيا في الفضاء- سيشكل بديلا لقمري توركسات 3 إيه، وتوركسات 4 إيه، اللذين يعملان في نفس المدار، في مجال البث التلفزيوني.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنياته باستمرار التعاون الناجح مع شركة سبيس إكس، في أنشطة الفضاء.

وانطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، صباح الأحد، إلى الفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويعتبر "توركسات 5 بي" أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته العالية، وانطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.