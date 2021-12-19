الرئاسة التركية: أنقرة ستواصل "تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية"

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تركيا ستواصل تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، الأحد، عقب قمة إسطنبول إن "استثماراتنا الاقتصادية وعلاقاتنا التعليمية والتبادلات الثقافية هي شهادة على قناعتنا ببشائر القارة".

وتابع أن أنقرة فخورة لاستضافة قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة، مؤكدا أن نهج تركيا تجاه إفريقيا يتمثل في تعزيز العلاقات مع القارة، فضلاً عن الاستثمار في مستقبل مشترك.

وقال أيضا إن "العديد من الدول الإفريقية تواجه تهديد الإرهاب من داعش وبوكو حرام والشباب وغيرهم. سنواصل الشراكة معهم في كلا الدفاع ومكافحة الإرهاب ودعمهم من خلال تبادل قدراتنا ومعرفتنا التكنولوجية".

وأشار ألطون إلى خطة تركيا للتبرع بخمسة ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية والتعاون في إنتاج لقاح توركوفاك التركي، مضيفا أنها علامة على مدى اهتمام أنقرة برفاهية إخواننا الأفارقة بعيدا عن المسائل السياسية والدبلوماسية.

كما لفت إلى استثمارات بلاده المتزايدة في القارة، وأكد أن هذه المشاريع تحقق نتائج إيجابية في التعاون والتنسيق الوثيقين مع القادة الأفارقة من أجل السلام والاستقرار.

وقال المسؤول التركي إن الرئيس أردوغان أثار باستمرار قضية عدم تمثيل افريقيا في مجلس الأمن الدولي رغم تعداد سكانها البالغ 1.3 مليار نسمة"، في إشارة إلى دعوة تركيا المستمرة لإصلاح المنظومة الدولية.

واستضافت إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية بين يومي 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.