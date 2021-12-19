نائب وزير الخارجية المصري يشارك بقمة الشراكة الإفريقية التركية

أعلنت الخارجية المصرية، السبت، مشاركة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، في اجتماعات الشراكة التركية الإفريقية التي عقدت في مدينة إسطنبول.

وأشار نائب وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماعات، إلى "الحرص على أن تساهم شراكات الاتحاد الإفريقي مع دول وتجمعات إقليمية أخرى في دعم جهود الدول الإفريقية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي"، وفق بيان للخارجية.

كما "استعرض مجالات التعاون الثنائي بين مصر وتركيا وخاصةً التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة"، دون تفاصيل أكثر.

واستضافت إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية بين يومي 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.