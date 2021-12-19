وزير النقل التركي: العالم بدأ يشعر بقوتنا في الفضاء

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أنّ العالم بدأ يشعر بقوة أنقرة في الفضاء.

جاء ذلك في كلمة للوزير التركي، الأحد، في حفل بمقر شركة توركسات بالعاصمة أنقرة بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بمناسبة إطلاق القمر الصناعي "تورك سات 5 بي" بنجاح، من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال قره إسماعيل أوغلو: "كما في كافة القطاعات، بدأ العالم يشعر بقوة تركيا الكبيرة في الفضاء".

وأوضح أنّ القمر الصناعي توركسات 5 بي اجتاز مراحله الحساسة في رحلته إلى الفضاء، وسيصل لمداره في حزيران/يونيو القادم وبعد شهر ونصف الشهر من الاختبار سيبدأ عمله.

وأوضح الوزير، أنّ القمر الصناعي توركسات 5 بي سيوفر الاتصال لنقاط برية وبحرية وجوية كان من الصعب الوصول لها قبل ذلك.

وأشار إلى أنّ الأعمال جارية على قدم وساق من أجل القمر الصناعي "توركسات 6 إيه" من أجل إرساله لمداره حول الأرض العام القادم.

ومع إطلاق "توركسات 6 إيه" ستكون تركيا بحسب الوزير، واحدة من بين 10 دول في العالم تصنع أقمارها الصناعية بنفسها.

وأشار أنّ الشركات التركية "أسيلسان" وتوساش" و"توبيتاك الفضاء" تعمل سوية من أجل صناعة القمر الصناعي "توركسات 6 إيه".

والقمر الصناعي "توركسات 5 بي" من فئة (FSS) وهي خدمة الأقمار الصناعية الثابتة " (Fixed-satellite serviceWikipedia) وتم إطلاقة في الساعة 06:58 بالتوقيت المحلي لتركيا (ت.غ+3).

ويبلغ وزن الإطلاق للقمر 4.5 أطنان، وسيشمل نطاق خدمته مناطق الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وشرقي إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لتركيا، ويعمل على نطاق التردد الجديد المعروف باسم (Ku)

وسيوفر سعة إرسال بيانات تزيد عن 55 جيجابت في الثانية، ويزيد من قدرة نقل المعطيات عبر الأقمار الصناعية عبر نطاق الترددات "Ka-Bant" في تركيا بـ 15 ضعفا.

وسيوفر القمر الصناعي خدمة الإنترنت لمناطق عديدة في تركيا تعذر الوصول إليها بسبب عوائق البنية التحتية للاتصالات.

وسيكون بمقدور الطائرات التركية المسافرة جنوب خط الاستواء الحصول أيضا على خدمات الإنترنت في منطقة تغطية (توركسات 5 بي).

ويتمتع القمر الصناعي "توركسات 5 بي" بنظام الدفع الكهربائي من الجيل الجديد، وسيعمل في مدار 42 درجة شرقا لمدة 35 عاماً.

وبذلك ارتفع عدد أقمار تركيا الصناعية للاتصالات إلى 5 وإجمالي عدد أقمارها الصناعية إلى 8.