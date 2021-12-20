منظمة الدول التركية تدرس تعزيز التعاون المشترك في مجال الفضاء

انعقد في العاصمة الأذربيجانية الاجتماع الأول لـ"وكالات الفضاء بمنظمة الدول التركية" لبحث سبل التعاون المشترك.

ومثل تركيا في الاجتماع الذي أقيم بوكالة الفضاء الأذربيجانية "أزيركوزموس"، وفد برئاسة رئيس وكالة الفضاء الوطنية سردار حسين يلدريم، إلى جانب وفود من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان والمجر.

وقال يلدريم، في تصريحات صحفية، إن الدول المجتمعة أجرت مباحثاث بغرض تعزيز التعاون المشترك في مجال الفضاء.

وأضاف: "نقوم بخطوة تاريخية، ستتضح أهميتها بشكل أكبر خلال السنوات القادمة"، مشيرا إلى أن العالم يُقبل على حقبة تزداد فيها أهمية الفضاء يوما بعد يوم.

وتابع: "علينا أن نكون في الفضاء بقوة لحماية حقوق دولنا وخدمة البشرية جمعاء، وأهدافنا سلمية تماما".

من جانبه، أوضح نائب الأمين العام لمنظمة الدول التركية عظيموف ميرفوخيد، أن الدول الأعضاء لديها إمكانات كبيرة في مجال الفضاء، ويمكن العمل بشكل مشترك لتبادل الخبرات.

وتأسست "منظمة الدول التركية" (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر بصفة مراقب.

وتدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.