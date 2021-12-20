قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، إن باكستان تعاملت مع بلاده كدولة معترف بها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، في مقر ممثلية جمهورية شمال قبرص التركية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأوضح أرطغرل أوغلو أن أولوية قبرص التركية في المرحلة الراهنة، تحقيق حل دولتين مستقلتين في الجزيرة.

وأضاف أن مزاعم طلب حكومة بلاده من باكستان وأذربيجان الاعتراف الرسمي بجمهورية شمال قبرص التركية، لا أصل لها من الصحة.

وتابع قائلا: "مسألة الاعتراف الرسمي بجمهوريتنا ستأتي بعد حل الدولتين وتحقيق المساواة في الحقوق والسيادة بين شطري الجزيرة".

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

ولا تحظى جمهورية شمال قبرص التركية باعتراف دولي سوى من جانب تركيا.