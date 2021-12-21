أردوغان: تركيا تحتل المرتبة الثانية في تصدير المسلسلات بعد الولايات المتحدة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير المسلسلات التلفزيونية بعد الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مشاركته الثلاثاء، في مراسم توزيع جوائز الرئاسة في مجال الثقافة والفن، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح أن المسلسلات التركية دخلت منازل المليارات من الناس في أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المسلسلات التي تروي تاريخ تركيا وتنتج فيها، يتم تصديرها إلى نحو 150 دولة في العالم.

كما نوه بوجود العديد من المواطنين الأتراك الناجحين الذين يمثلون تركيا في مجالات فنية وثقافية مختلفة، في أرجاء العالم.

وأضاف الرئيس أردوغان: "إذا كنا نرغب في الارتقاء بحضارتنا مجددا، علينا تكثيف جهودنا وقدراتنا في مجال الثقافة والفن أولا، وتخصيص المزيد من وقتنا لذلك".

وتابع :" القفزة الكبيرة التي حققناها في مجال الديمقراطية والتنمية خلال الـ 19 عاما الماضية، قصة نجاح سيخلدها التاريخ، وبعد الآن يتعين علينا التركيز على الثقافة والفن ومجال التعليم الذي يضمن انتقالهما من جيل لآخر، وهذا ما نفعله ".