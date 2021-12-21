أردوغان يهنئ المستشار الألماني ببدء مهامه رسمياً خلفاً لأنجيلا ميركل

ناقش الرئيس رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

واوضح البيان أن أردوغان هنأ شولتس ببدء مهامه رسميا خلفا لأنجيلا ميركل، وبحث معه الخطوات الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الرؤية الاستراتيجية في العلاقات بين تركيا وألمانيا ستستمر الفترة المقبلة، مبينا أن التواصل المستمر سيكون له فائدة للجانبين.

كما أكد على ضرورة تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار أجندة إيجابية تقوم على منظور انضمام أنقرة إلى الاتحاد.