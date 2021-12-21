أنقرة تؤكد تعاونها الوثيق مع دول شرق أوروبا في مكافحة الهجرة غير النظامية

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن تركيا تعمل بتعاون وثيق مع دول مجموعة "فيشغراد" لمكافحة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، في مؤتمر وزراء خارجية تركيا ودول مجموعة "فيشغراد" المكونة من تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا في العاصمة المجرية بودابست.

وقال تشاوش أوغلو: "سنستضيف الشرطة المجرية في تركيا من أجل التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية في هذه المنطقة، وشبكات الجريمة المنظمة الدولية، وستكون الشرطة التركية بالمنطقة أيضًا".

وأشار إلى أن اجتماعات المجموعة وتركيا تعقد منذ عام 2013، وأن هذه الصيغة "4 + تركيا" باتت منصة حوار مهمة للغاية، مبينًا أنهم بحثوا في اجتماع اليوم آخر التطورات في أفغانستان والبلقان وما يمكن القيام به في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وذكر تشاوش أوغلو أنهم سيناقشون خلال مأدبة عمل اليوم كيفية تطوير التعاون الاقتصادي، خاصة بعد وباء فيروس كورونا، وكيفية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وبين مجموعة "فيشغراد" وتركيا.

وأكد أن وضع الملايين ممن تركوا مناطقهم في أفغانستان وسوريا يشكل مصدر قلق من أجل الجميع، مضيفًا: "العمل معًا بشأن الهجرة والمشاركة العادلة في الأعباء والعودة الطوعية والآمنة (للاجئين) يعد أمرًا مهمًا".

وأردف: "نواجه خطر الهجرة الجماعية الجديدة وخاصة بسبب الوضع الأخير في أفغانستان، ومن أجل تخفيف الأزمة الإنسانية هناك فإننا كمجتمع دولي علينا مساعدة ودعم أفغانستان والدول المجاورة لها والشعب الأفغاني في تلك البلدان في إطار دعوات الإغاثة العاجلة للأمم المتحدة".

وأعرب تشاوش أوغلو عن دعم تركيا لحلفائها على رأسهم بولندا في أزمة الهجرة على حدودها مع بيلاروسيا.

وأكد ضرورة التركيز على كيفية حل مشكلة الهجرة من مصدرها بما فيها أفغانستان، مشيرًا إلى أنه أوضح لنظرائه خلال اجتماع اليوم أهمية التواصل التدريجي مع إدارة "طالبان" الحالية وتأثر تركيا.

ولفت إلى أنه بحث مع نظرائه الوضع في منطقة البلقان، مؤكدًا أهمية الاستقرار والازدهار غربي البلقان من أجل أوروبا وتركيا.

وقال: "لذلك علينا التعاون من أجل تجاوز الأزمة بالبلقان، وأن تواصل كافة الأطراف الحوار، وتركيا تلعب دورًا هامًا بهذا الخصوص، وخاصة أنها بلد يمكنه التواصل مع صربيا وكوسوفو".

وفي رده على سؤال حول احتمال اتخاذ خطوات تعاون مع مجموعة "فيشغراد" بخصوص الهجرة، أكد أن تركيا تعمل بتعاون وثيق مع حلفائها في مكافحة الهجرة غير النظامية.

كما لفت إلى أن تركيا تتعاون مع صربيا بهذا الخصوص، مضيفًا: "شرطتنا هناك، وقد نفتتح فرع قنصلية مكان عمل شرطتنا هناك حتى نتمكن من دعم هذه الأنشطة".

ووصف تشاوش أوغلو علاقات تركيا مع بولندا بالـ "عظيمة"، مبينًا أن الجانبين يعملان من أجل تعزيز العلاقات السياسية وفي مجالات عدة بما فيها الصناعات الدفاعية.

وأردف: "نقوم بإيصال الغاز الطبيعي إلى دول المنطقة من خلال مشروعي السيل التركي 1، والسيل التركي 2، وإلى الدول الأوروبية من أذربيجان عبر خط أنابيب غاز تاناب العابر للأناضول ومشاريع أخرى".