إرهابي من بي كا كا مدرج على النشرة الحمراء يسلم نفسه لقوات الأمن التركية

استسلم إرهابي من تنظيم "بي كا كا" مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين لقوات الأمن عن طريق الإقناع، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان، أن الإرهابي المذكور استسلم لقوات الأمن نتيجة جهود الإقناع التي بذلتها مديرية الأمن وقيادة الدرك بالتعاون مع الاستخبارات التركية.

وأضافت أن الإرهابي انضم إلى التنظيم عام 2014، وشارك في أنشطته داخل تركيا والعراق.

وأردفت أن الإرهابي مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين للشرطة الدولية "إنتربول".

وارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للأمن عن طريق الإقناع منذ بداية العام الجاري إلى 197.