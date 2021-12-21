تركيا وماليزيا توقعان بروتوكول تعاون بمجال المساعدات الإنسانية

وقع وقف الديانة التركي مع المجلس الاستشاري للمنظمة الإسلامية الماليزية، بروتوكول تعاون بشأن المساعدات الإنسانية.

وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان، الاثنين، أن توقيع البرتوكول جرى خلال استقبال رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش لوزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله.

وخلال اللقاء أعرب أرباش عن سعادته لزيارة وزير الخارجية الماليزي مقر رئاسة الشؤون الدينية التركية في أنقرة، مبينا أن التعاون بين البلدين في الشؤون الدينية يمتد لعقود طويلة.

وأوضح أن البروتوكول الموقع بين الطرفين، سيزيد من التعاون بين تركيا وماليزيا في مجال الشؤون الدينية.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الماليزي عن سعادته للتعاون القائم بين بلاده وتركيا، مبينا أن علاقات البلدين كانت وما تزال في مستوى رفيع وجيد.

وعقب اللقاء الثنائي، شارك أرباش وعبد الله في مراسم توقيع البروتوكول

وبموجب البروتوكول الموقع، سيتم تقديم الدعم للطلاب الفقراء والأطفال والأيتام والأرامل والمعاقين والمشردين في البلدان الإسلامية وخاصة سوريا وبنغلاديش وفلسطين.

وفي إطار البروتوكول أيضا، سيتم تنفيذ مشاريع إمدادات المياه، وسيتم بناء المرافق الصحية ومراكز إعادة التأهيل في المجتمعات التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.