دول مجموعة فيشغراد تدعوا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مزيد من الدعم لتركيا في قضية الهجرة

دعت دول مجموعة فيشغراد الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مزيد من الدعم لتركيا في مكافحة الهجرة والإيفاء بتعهداته لأنقرة في أسرع وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، بعد مؤتمر وزراء خارجية تركيا ودول مجموعة "فيشغراد" المكونة من تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا في العاصمة المجرية بودابست.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن تركيا تلعب دورا هاما في أمن الاتحاد الأوروبي.

وأكد ضرورة أن يرسل الاتحاد المبلغ الذي تعهد به لصالح المهاجرين في تركيا بأسرع وقت.

ولفت إلى أن تركيا انفقت حتى اليوم نحو 40 مليار دولار على المهاجرين.

وشدد أنه على الاتحاد الأوروبي الإسراع في دفع الـ 6 مليارات يورو التي تعهد بتقديمها لصالح المهاجرين الموجودين في تركيا.

من ناحيته قال وزير خارجية بولندا، زبيغنيو راو، إنه جرى خلال المباحثات ملفات أفغانستان وغرب البلقان وأزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا.

وأكد أن تركيا وبولندا تربطهما علاقة تعاون ممتازة، وأن بلاده تدعم بقوة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهته وزير الخارجي التيشكي، يان ليبافسكي، قال إن التواصل مع حكومة طالبان في أفغانستان ومبادرات تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في هذا الإطار مهمة للغاية.

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتستضيف ملايين المهاجرين على أراضيها.

بدورها، قالت نائبة وزير خارجية سلوفاكيا، إنغريد بروكوفا، إنه يتعين الحيلولة دون تحول أفغانستان مجددا مصدرا للهجمات الإرهابية وتدفق المهاجرين.

ولفتت إلى أن تركيا صديقة لبلادها، وشريكة في إطار الناتو، وتواصل مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي.

ونوهت أن تركيا تلعب دورا هاما في الكثير من القضايا الاقليمية والعالمية.