شنطوب: مستعدون لتعزيز التعاون مع صربيا في كافة المجالات

أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن استعداد بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات، والمساهمة في عملية التنمية بعموم منطقة البلقان.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، الأربعاء، في العاصمة بلغراد.

وأكد شنطوب أن علاقات الصداقة الوثيقة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الصربي لعبت دورا كبيرا في تقدم العلاقات في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين باستمرار، معربا عن أملهم في تحقيق رقم قياسي جديد في العلاقات التجارية هذا العام يتمثل في 2 مليار دولار.

وشدد على أن دور العلاقات التركية الصربية في ضمان الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان لا يمكن إنكاره من قبل أحد، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز هذه العلاقات والمساهمة في تنمية عموم المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الصربي إن بلاده على استعداد دائم من أجل دعم تعزيز العلاقات مع تركيا، محملا شنطوب السلام إلى الرئيس أردوغان.