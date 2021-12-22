لقاح "توركوفاك" التركي المضاد لكورونا يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ

أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة إن لقاح كوفيد-19 محلي الصنع قد حصل على الموافقة اللازمة للاستخدام الطارئ.

كان قوجة يتحدث في معمل إنتاج اللقاح اليوم الأربعاء، وقال إن المستشفيات العامة ستبدأ في استخدامه بعد 10 أيام تقريبًا.

تم تقديم طلب الإذن في حالات الطوارئ للقاح توركوفاك المطور محليًا إلى وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية (TITCK) الشهر الماضي.

ويقول الخبراء إن نتائج التجارب واعدة وأن اللقاح في شكل جرعة معززة على الأقل يساعد في زيادة الأجسام المضادة.

من جانبه، قال أردوغان إن لقاح "توركوفاك" الذي وصل إلى مرحلة الإنتاج والاستخدام بعد الحصول على الموافقات اللازمة، هو رمز جهودنا لحماية شعبنا من وباء كورونا.