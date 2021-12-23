أردوغان يهنئ نظيره القرغيزي بالذكرى السنوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره القرغيزي صدر جباروف، وتباحث الجانبان في سبل تطوير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان هنأ جباروف خلال الاتصال بمناسبة الذكرى السنوية الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن الرئيسين تناولا الخطوات التي من شأنها تطوير العلاقات التركية-القرغيزية، وقضايا إقليمية.

ووفقًا للبيان، قال الرئيس أردوغان إن تركيا ستفتخر دائمًا باعتبارها أول دولة تعترف باستقلال جمهورية قرغيزيا.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين أحرزت خلال الثلاثين عامًا الماضية تقدمًا سريعًا ومستقرًا في جميع المجالات على أساس التاريخ والثقافة المشتركين والعلاقات الأخوية.

وأكّد أردوغان أن البيان المشترك الذي أصدره مع جباروف في وقت سابق الخميس، أظهر الإرادة المشتركة لدى البلدين لتعميق التعاون والتضامن.

وذكر البيان المشترك لأردوغان وجباروف، أن 23 ديسمبر/ كانون الأول يصادف الذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الثنائية بين تركيا وقيرغيزيا.

وشدّد البيان على مواصلة البلدين التعاون الاستراتيجي بينهما من أجل الاستمرار في تعزيز التنمية والنهضة والاستقرار والرخاء لديهما.