إصدار طابع بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات التركية الجورجية

أكد نائب وزير الخارجية التركي أن جورجيا حليف إستراتيجي ومهم للغاية لتركيا، في الذكرى المئوية للعلاقات التركية الجورجية.

جاء ذلك في كلمة للوزير ياووز سليم قيران، في معرض ترويجي لطابع تم إصداره بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات التركية الجورجية، أقيم في وزارة الخارجية الخميس.

وقال: "جورجيا ليست دولة عادية بالنسبة لنا، إنها حليف إستراتيجي ومهم للغاية وجار وثيق".

ولفت أن الشعب التركي يعيش في سلام مع مواطنين من أصول جورجية في العديد من مدن البلاد منذ عقود.

وأكد أن البلدين سيواصلان تعزيز علاقاتهما بنفس التصميم في القرون القادمة كما فعلا على مدى القرن الماضي.

وأشار قيران أن حجم التجارة الثنائية زاد وبلغ مستوى 2 مليار دولار على الرغم من تفشي وباء كورونا.

وتابع: "نأمل أن يبلغ الحجم مستوى 3 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن".

وأكد قيران أن مشاريع الطاقة واللوجستيات المشتركة بين البلدين، منحتهما القوة لمبادرات جديدة.

وأضاف: "نولي دائمًا أهمية للبعد الاستراتيجي لتعاوننا مع جورجيا في أعمالنا وفي التطورات الإقليمية".

ولفت أن العلاقات الجورجية التركية لها تداعيات إيجابية على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

أما سفير جورجيا لدى أنقرة، جيورجي جانجافا، فقال: "توجت جهودنا المشتركة بإصدار طابع خاص من قبل وزارة الخارجية التركية بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. سنصدر طابعا بنفس التصميم في جورجيا في غضون أيام قليلة".