الذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات "الاستراتيجية" بين تركيا وقيرغيزيا

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره القيرغيزي، صدر جباروف، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى السنوية الـ 30 لتأسيس العلاقات الثنائية، وصفت ب"الاستراتيجية".

وذكر البيان الذي نشرته، الخميس، دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن 23 ديسمبر/ كانون الأول يصادف الذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الثنائية بين تركيا وقيرغيزيا.

وأضاف البيان أن تركيا كانت أول دولة تعترف باستقلال قيرغيزيا وتؤسس علاقات دبلوماسية معها.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الـ 30 الأخيرة، تطوراً ملحوظاً ومستقراً على مختلف الأصعدة.

وأكد البيان على مواصلة البلدين التعاون الاستراتيجي بينهما من أجل الاستمرار في تعزيز التنمية، والنهضة، والاستقرار والرخاء لديهما.

وشدد على حرص البلدين أيضاً لتعزيز الحوار والتعاون في المنصات الدولية متعددة الأطراف.

وأفاد بمواصلة تركيا وقيرغيزيا في الوقت الحالي، التعاون النشط والفعال في المجالات العسكرية والتقنية والأمنية.

كما أكد البيان على استمرار البلدين في العمل معاً من أجل تعزيز دور وفاعلية منظمة الدول التركية.