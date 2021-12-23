تشاوش أوغلو: تركيا لا تساوم على المبادئ

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا تتبع في سياستها الخارجية نهجاً حقيقيا وأنها لا تساوم على المبادئ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، في ختام جلسات أكاديمية الأمن الدولية التي نظمتها جمعية مجلس العلاقات الدولية التركية.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا تتبع سياسة خارجية واقعية تقوم على تفوق المبادرة الدبلوماسية، مبينا أن أنقرة لديها نهج استباقي للدبلوماسية وليس رد الفعل.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن القمة التركية الإفريقية التي انعقدت في اسطنبول الأسبوع الفائت، دليل على فعالية السياسة الخارجية وقوتها.

ولفت إلى أن أنقرة تتبنى دورا فعّالا في جهود الحل السلمي للمشاكل في العديد من الدول مثل ليبيا والصومال والسودان وإثيوبيا وغينيا ومالي.

وذكر تشاوش أوغلو أن الجامعات ومراكز الأبحاث التركية، تلعب دورا كبيرا وهاما في نجاح السياسة الخارجية لتركيا.

وأضاف أن آثار التحديات الحديثة مثل تغير المناخ والإرهاب والهجمات الإلكترونية والهجرة غير النظامية والأوبئة، بدأت تظهر في كل مكان.

وحول توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، قال تشاوش أوغلو إن هذا التوتر بلغ حدا مرتفعا، وأنه من الضروري تهدئة الوضع عبر القنوات الدبلوماسية.